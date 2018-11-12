Немецкий производитель лекарств, компания Bionorica не исключает возможности открытия производства в Беларуси на случай возможного ограничения в рамках импортозамещения продажи иностранных лекарственных средств в стране. Об этом 9 ноября на пресс-конференции в Минске по случаю 15-летия деятельности компании в Беларуси, отвечая на вопрос корреспондента Телеграфа, заявил гендиректор и владелец компании Михаэль Попп.

Вместе с тем, по его словам, такая мера может не понадобиться, поскольку Bionorica уже открыла производство в соседней России, которая вместе с Беларусью является членом ЕАЭС.

Михаэль Попп также отметил, что в последние годы, несмотря на некоторое сокращение рынка импортных лекарств в Беларуси, Bionorica показала наибольший рост по сравнению с другими иностранными производителями.

Среди проблем гендиректор Bionorica назвал невозможность проводить исследование в Беларуси. Кроме того, он выказал надежду, что в Беларуси в будущем будет разрешено использование лекарственных средств на основе каннабиса для паллиативных больных.

Компания Bionorica была основана в 1933 году в Германии. Ее товарооборот по итогам 2017 года составил 296,9 млн евро, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 17,3%. Всего за прошлый год было реализовано в мире 58 млн упаковок против 54 млн в 2016-м.

Компания производит препараты растительного происхождения, извлекая потенциал действующих веществ растений. Приоритеты в области исследований и разработки включают лечение симптомов заболеваний дыхательных и мочевыводящих путей, иммунной системы, здоровья женщин, а также печени, ревматизма и нарушений сна. В Беларуси Bionorica прежде всего известна благодаря лекарствам «Синупрет», «Бронхипрет», «Канефрон», «Тонзилгон» и другим.