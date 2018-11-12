В Минск начинают прибывать задержанные из-за тумана авиарейсы

Задержанные утренние авиарейсы начинают прибывать в Национальный аэропорт «Минск». Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта. Так, в 13:10 с задержкой в шесть часов прибыл рейс В2944 из Санкт-Петербурга, в 13:23 - борт В2856 из Стокгольма (задержка – 23 минуты), в 13:33 - рейс В2972 из Москвы (задержался на 1 час 48 минут).

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С задержкой на девять часов должен прибыть рейс из Запорожья (M9317), шесть с половиной – из Москвы (SU1830) и Багдада (IA271), 1 часа 50 минут – Москвы (B2952), 1 часа 36 минут – Франкфурта (LH1486) и другие.

Вместе с тем отменены рейсы из Калининграда № B2948 (должен был прибыть в Минск в 11:10), Москвы № B2948 (прибытие в 13:50), Хургады BRU8280 (прибытие в 21:50).