Квартирный мошенник из Минска обманул 28 человек на 2 млн рублей

Следственный комитет расследовал уголовное дело о мошенничестве с недвижимостью и передал его прокурору для направления в суд. По данным СК, 49-летний житель Минска в 2006-2018 годах под предлогом содействия в строительстве и переходе прав на объекты недвижимости завладел денежными средствами 25 человек на общую сумму более 1,8 млн рублей.

Также мужчина под предлогом помощи с оформлением документов по доверенности получал право распоряжения квартирам и один раз земельным участком. Затем он продавал доли в недвижимости третьим лицам, а вырученные деньги тратил, сообщили в СК.

Выявлено 28 эпизодов противоправной деятельности, большинство из них связаны со строительством многоквартирных домов в деревнях Лапоровичи и Селюты Минского района, а также по улице Зацень в Минске, и продажей в них квартир. Общая сумма ущерба – более 2 млн рублей, из которых возмещено более 800 тыс.

Для возмещения ущерба наложен арест на земельные участки и объекты недвижимости, в том числе близких родственников обвиняемого, технику, на общую сумму более 770 тыс. рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 4 ст. 209 и ч. 4 ст. 211 УК, он заключен под стражу. Дополнительно выделены материалы по факту совершения преступлений против интересов службы работниками государственных органов и организаций.