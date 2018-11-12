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09. 11. 2018

Мингорсуд оставил в силе приговор лидерам профсоюза РЭП

Геннадий Федынич и Игорь Комлик в суде Источник фото: Радыё "Свабода"

Коллегия судей Минского городского суда в составе Сергея Хрипача, Любови Симахиной и Петра Орлова 9 ноября не удовлетворила апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные лидерам независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадию Федыничу и Игорю Комлику.

Однако профсоюзные лидеры намерены продолжить обжалование приговора. Следующим шагом будет надзорная жалоба председателю Мингорсуда, а в случае неудачи – обращение в Верховный суд. Тем не менее, Геннадий Федынич заявил, что в отмену приговора не верит, сообщает БелаПАН.

Как сообщал Телеграф, председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич и главбух объединения Игорь Комлик получили по четыре года ограничения свободы без направления в исполнительное учреждение открытого типа. Такой вердикт вынес сегодня суд Советского района Минска. Руководителей профсоюза РЭП Геннадия Федынича и Игоря Комлика признали виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

 

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