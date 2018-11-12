В Барановичах мужчина застрелил укусившую его за палец собаку

В Барановичах (Брестская область) местный житель застрелил соседскую собаку, которая укусила его за палец. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело за хулиганство. Ему грозит до трех лет лишения свободы.

Инцидент произошел 7 ноября около 19:00. По словам подозреваемого, он хотел погладить собаку, а та укусила его за палец. Тогда он взял дома ружье и застрелил пса, сообщает «Беларусь сегодня».

Разрешения на хранение оружия у мужчины не было.