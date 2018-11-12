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10. 11. 2018

На большей части территории Беларуси ожидается туман

Автор фото: Максим Гацак Источник фото: Telegraf.by

10 ноября сохранится влияние поля повышенного атмосферного давления, сформированного во влажной воздушной массе. Существенных осадков не ожидается. На большей части территории туман. Ночью и утром в отдельных районах слабый гололед. Ветер юго-восточный слабый. Температура воздуха минимальная ночью -3,..+3°С, максимальная днем +2..+8°С, по юго-западу +9.. +11°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, в последующие двое суток республика будет находиться на периферии холодного антициклона с центром над Средней Волгой,в юго-западных районах скажется влияние неустойчивой воздушной массы, поступающей с Западной Европы.

11 ноября облачно с прояснениями. Местами кратковременные дожди, по востоку страны возможен мокрый снег, слабый гололед. Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0,..+5°С, при прояснениях до -2°С; максимальная днем +2..+9°С, по юго-западу до +11°С.

12 ноября облачно с прояснениями. Местами по стране кратковременные осадки (дождь, мокрый снег), слабый гололед. Ветер юго-восточный, южный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4,..+3°С, максимальная днем -1, +6°С; в юго-западных районах ночью +4..+6°С, днем +7.. +11°С.

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