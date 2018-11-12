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10. 11. 2018

Умер белорусский писатель и журналист Ахроменко

Источник фото: Радио "Свобода"

9 ноября на 54-м году жизни не стало белорусского писателя, драматурга, киносценариста, журналиста Владислава Ахроменко. 29 октября в Белостоке (Польша) у него случился тяжелый инфаркт, после которого он впал в кому.

Владислав Ахроменко родился в 1965 году в Гомеле. Окончил Белорусскую государственную консерваторию. Как журналист в последние годы активно расследовал украинские архивы на предмет сталинских репрессий, в том числе в Беларуси.

Жил в Чернигове и Минске. Как писатель работал в остросюжетных жанрах - детектив, триллер, альтернативная история. Вместе с Максимом Климковичем был одним из зачинателей в Беларуси жанра киноромана.

По материалам Радыё Рацыя

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