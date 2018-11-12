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10. 11. 2018

В Петербурге вспыхнул крупный пожар в гипермаркете

В Санкт-Петербурге утром в субботу, 10 ноября, загорелся гипермаркет Лента. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на представителя экстренных служб.

О возгорании в магазине на Набережной Обводного канала, 118 корпус 7, стало известно в 8:30 утра. По последним данным, площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров.

Из горящего здания эвакуировали 750 человек.

Пожару присвоили третий ранг сложности. В тушении участвуют 54 человека и 12 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в России закрыли почти каждый третий торговый центр после тотальных проверок инспекторами МЧС из-за пожара в торговом центре в Кемерово. По официальным данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Источник: korrespondent.net

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