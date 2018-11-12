В Белоозерске задержали водителя с распечатанными на принтере правами

В Белоозерске (Березовский район Брестской области) 34-летний водитель автомобиля BMW предъявил остановившим его сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

Сотрудники ГАИ остановили машину для проверки документов. Мужчина предъявил им водительское удостоверение, хотя с 2016 года был лишен на три года прав на вождение. Кроме того, на правах и в базе находились отличные друг от друга фотографии. Экспертиза показала, что изображения выполнены способом цветной струйной печати, а ультрафиолетовая защита имитирована, сообщает BrestCITY.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК.