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10. 11. 2018

В Белоозерске задержали водителя с распечатанными на принтере правами

Источник фото: brestcity.com

В Белоозерске (Березовский район Брестской области) 34-летний водитель автомобиля BMW предъявил остановившим его сотрудникам Госавтоинспекции поддельное водительское удостоверение.

Сотрудники ГАИ остановили машину для проверки документов. Мужчина предъявил им водительское удостоверение, хотя с 2016 года был лишен на три года прав на вождение. Кроме того, на правах и в базе находились отличные друг от друга фотографии. Экспертиза показала, что изображения выполнены способом цветной струйной печати, а ультрафиолетовая защита имитирована, сообщает BrestCITY.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.380 (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков) УК.

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