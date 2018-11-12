В «Белнефтехиме» рассказали, как будут расти цены на бензин

Нынешние цены на топливо на АЗС не позволяют компенсировать возросшие затраты на покупку нефти, сообщил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. По его словам, стоимость нефти в этом году выросла больше, чем цена автомобильного топлива в Беларуси, что вместе с изменением курса рубля привело к росту финансовой нагрузки на нефтепереработку.

Владимир Сизов отметил, что концерн при изменении цены на автомобильное топливо не может действовать так же резко, как изменяется рынок, и старается «демпфировать эти процессы и эволюционно, постепенно». По его мнению, повышая цену на бензин на 1 копейку "Белнефтехим" действует на стороне потребителя, ограничивая рост цен значительно более низким уровнем, чем это необходимо НПЗ для ведения рентабельной производственной деятельности и модернизации, передает БелТА.

Зампредседателя пообещал, что концерн будет «придерживаться эволюционной стратегии по изменению цен на топливо, не делая резких шагов и не перекладывая полностью все проблемы на потребителя».

По словам Владимира Сизова, дальнейшее повышение цен будет введено в зависимость от положения на НПЗ. Пока же, заявил он, сегодняшние цены не позволяют компенсировать возросшие затраты на покупку нефти, а анонсированный налоговый маневр в России еще больше усугубит ситуацию.