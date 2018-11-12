В Сенно на пожаре пострадал двухлетний ребенок

Ночью 10 ноября в городе Сенно Витебской области произошел пожар в комнате на третьем этаже трехэтажного здания общежития местного ЖКХ. Об этом сообщили в Витебском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Благодаря сработке автономного пожарного извещателя были спасены 25-летняя наниматель, ее 29-летний муж, и ее сыновья шести и двух лет. Младший ребенок с ожогами 1-2 степени 35 % тела был госпитализирован. Причина пожара выясняется. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby