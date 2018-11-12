В Беларуси в октябре подешевели услуги

Индекс потребительских цен на товары и услуги в Беларуси в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2017 года – 104,2%. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Продовольственные товары в октябре подорожали по сравнению с сентябрем на 1%, декабрем 2017 года – на 3,2%. Непродовольственные товары стали дороже за октябрь на 0,3%, с начала года – на 3,9%. А вот услуги в октябре по сравнению с сентябрем подешевели на 0,3%, хоть по сравнению с декабрем 2017 года они и подорожали на 6,9%.

Больше всего в октябре к сентябрю подорожали свежие огурцы (на 83%), свежие помидоры (на 51,4%), виноград (на 19,3%), сладкий перец (на 16,7%). В целом овощи стали дороже на 19,3%. Больше всего подешевели бананы (на 13,8%), яблоки (на 13%), цитрусовые (на 12,2%), свекла (на 9,4%) и кожаные туфли на низком каблуке, на синтетической подошве (на 7,2%).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в октябре по сравнению с сентябрем составил 100,5%, с декабрем 2017 года – 104,1%.