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10. 11. 2018

2 тыс. флаконов гормона роста спрятал украинец в тайнике в автомобиле

Сокрытые от таможенного контроля около двух тысяч флаконов гормона роста «NANOTROP» обнаружили сотрудники Гродненской региональной таможни.

Водитель, гражданин Украины, следовавший в Литовскую Республику через пункт пропуска «Привалка», для прохождения таможенного контроля выбрал "красный" коридор с целью декларирования своего автомобиля.

После проверки представленных к таможенному оформлению документов, сотрудниками таможни принято решение о проведении дополнительных форм контроля.

В результате сканирования и последующего досмотра транспортного средства должностными лицами обнаружен тайник, в котором и был спрятан «NANOTROP». 

Товар, предварительной оценочной стоимостью 43 тысяч белорусских рублей, и автомобиль, как средство совершения правонарушения, изъяты. В отношении гражданина начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 14.1 КоАП Республики Беларусь.

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