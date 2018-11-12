Лента RSS
Подписаться на ленту
10 ноября 2018, суббота, 16:45
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
10. 11. 2018

В Беларуси вновь дорожает бензин

АЗС в Беларуси

С целью дальнейшей компенсации для нефтеперерабатывающих заводов роста затрат на приобретение нефти с 11 ноября стоимость автомобильного топлива на белорусских автозаправочных станциях вырастет на 1 копейку. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».

смотрите также В «Белнефтехиме» рассказали, как будут расти цены на бензин

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива – 1,5 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,71 рубля.

Как сообщал Телеграф, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко 6 ноября, посещая ОАО "Гродно Азот", назвал справедливую цену литра бензина в стране. «При сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов (1,64 рубля против сегодняшних 1,4 рубля – Телеграф)», - заявил он.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Доктор, мы теряем его!
- Спокойно, у нас есть еще один.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.