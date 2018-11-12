В Беларуси вновь дорожает бензин

С целью дальнейшей компенсации для нефтеперерабатывающих заводов роста затрат на приобретение нефти с 11 ноября стоимость автомобильного топлива на белорусских автозаправочных станциях вырастет на 1 копейку. Об этом сообщили в «Белнефтехиме».

смотрите также В «Белнефтехиме» рассказали, как будут расти цены на бензин Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,41 рубля, АИ-95-К5-Евро и дизельного топлива – 1,5 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,71 рубля. Как сообщал Телеграф, заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко 6 ноября, посещая ОАО "Гродно Азот", назвал справедливую цену литра бензина в стране. «При сегодняшней стоимости барреля в 72 доллара справедливая цена за литр АИ-92 - 77 центов (1,64 рубля против сегодняшних 1,4 рубля – Телеграф)», - заявил он. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby