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10. 11. 2018

Румас поручил доработать планы по развитию Оршанского района

Источник фото: Пресс-служба правительства Беларуси

10 ноября на заседании президиума Совета министров Беларуси были рассмотрены проекты Комплексной программы развития Оршанского района до 2023 года и указа президента о дополнительных мерах по созданию условий для ускоренного развития района. Об этом сообщили в белорусском правительстве.

На заседании премьер-министр Сергей Румас заявил, что приложенный к программе комплекс мер, включающий более 500 мероприятий, нуждается в существенной доработке. Он поручил структурировать его по органам госуправления, целям, задачам, а также определить единую систему индикаторов  и параметров  достижения целей задач по видам  деятельности.

По словам премьера, также необходимо конкретизировать и детализировать мероприятия Комплекса мер, утвержденного на республиканском уровне, закрепить за мероприятиями и организациями конкретных должностных лиц. Он подчеркнул, что персональную ответственность за выполнение программы и комплекса мер следует возложить  на председателей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, глав органов госуправления. Мониторинг программы и комплекса мер, заявил Сергей Румас, должно осуществлять минэкономики.

В итоге премьер-министр поручил доработать в кратчайшие сроки  проекты Комплексной программы и указа Президента и внести их в Администрацию президента до 16 ноября.

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