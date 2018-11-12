В Беларуси в понедельник возможен мокрый снег

В понедельник, 12 ноября, в Беларуси ожидается облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по востоку, небольшие осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-восточный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый.
По данным Белгидромета, максимальная температура воздуха составит +1..+7°С, по юго-западу +8..+11°С.
В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер юго-восточный порывистый. Температура воздуха: утром +1..+3°С, днем +2..+4°С, вечером +1..+3°С.
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