В Бресте на акции протеста задержали человека в костюме лисы

11 ноября на площади Ленина в Бресте собрались около 130 противников строительства аккумуляторного завода. Они обсуждали коллективное обращение к председателю Брестского облисполкома Анатолию Лису с просьбой организовать встречу жителей со специалистами санитарных и природоохранных служб, ответственными чиновниками и представителями завода, чтобы ответить на вопросы граждан по строительству и будущей деятельности предприятия.

Около 13:00 на площади был задержан человек, находившийся внутри ростовой куклы лиса. Лис играл с детьми, раздавал им воздушные шары. Его задержали при попытке сесть в машину и уехать с площади, передает БелаПАН.

Задержанным оказался противник строительства аккумуляторного завода Константин Остапук. Предположительно, в отношении него составлен протокол по ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). До суда он помещен в изолятор временного содержания.

30 сентября Константина Остапука уже задерживали на площади Ленина, где тогда собралось более 90 противников строительства завода. 4 октября суд оштрафовал его по ч. 1 ст. 23.34 КоАП на 343 рубля. 10 октября он был оштрафован на 73,5 рубля за неповиновение милиции во время задержания.

В результате строительство аккумуляторного завода ООО «АйПауэр» планируется наладить полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей. Жители Бреста и Брестского района считают предприятие угрозой их здоровью. С 25 февраля каждое воскресенье на площади Ленина в Бресте проходят встречи противников завода.