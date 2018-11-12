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12. 11. 2018

Посол Рудый призвал открывать белорусские магазины в Китае

Кирилл Рудый Источник фото: "Наша Нiва"

Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый в эфире телеканала "Беларусь 1" в программе "Главный эфир" призвал поставщиков белорусской продукции активнее выходить на китайский рынок. По его словам, сегодня на первый план выходят вопросы маркетинга, захода в китайские сети, создания магазинов белорусских товаров.

Дипломат отметил необходимость, минуя посредников, открывать в Китае производства и свои магазины, адаптируя производство под вкусы потребителей. Пока же, заявил он, магазины белорусских товаров в Китае открывают китайские бизнесмены, в результате чего белорусские производители упускают возможные прибыли.

Напомнив, что через Беларусь пролегают все железные дороги, ведущие из Китая в ЕС, посол предложил на обратном пути загружать железнодорожные контейнеры белорусской продукцией. «Железнодорожные перевозки субсидируются китайскими властями и по стоимости транспортных тарифов сравниваются с морскими, но при этом они быстрее», - подчеркнул Кирилл Рудый.

Он сказал, что китайские города по объему торговли сравнимы с европейскими странами. В частности, Пекин по ВВП напоминает Швецию. «Если мы зайдем сюда, выстроим стратегические отношения и нас будут узнавать, то остаться здесь можно навсегда», - добавил он.

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