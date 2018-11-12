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12. 11. 2018

ЕЮБЛ. РЦОП-СДЮШОР одержала пять побед в пяти играх

С 9 по 11 ноября в Клайпеде (Литва) прошёл I тур Европейской юношеской баскетбольной лиги среди юношей U-17.

Команда РЦОП-СДЮШОР под руководством Александра Подерачёва выступает в турнире вне общего зачета, поскольку в составе дружины также заявлены баскетболисты 2001 года рождения.

В ходе соревнований белорусские баскетболисты одержали 5 побед из 5-ти возможных:

09-11-2018

RTSAP-SDUSHAR - BC Biofarm Basket   57:55   

VILNIUS KM-Alpi Baltika - RTSAP-SDUSHAR 71:75

10-11-2018

V.Knasiaus KM - RTSAP-SDUSHAR 42:64                          

TTU BS  - RTSAP-SDUSHAR 56:73          

11-11-2018

RTSAP-SDUSHAR - BC Khimki 66:56

Даниил Борисевич был признан лучшим игроком в команде.

Следущий тур в данной возрастной категории пройдет 25-27 январе 2019 года в Познани (Польша), а 29-31 марта 2019 года в Минске состоится домашний этап.

На базе команды РЦОП-СДЮШОР собраны сильнейшие игроки страны, которые ведут подготовку к чемпионату Европы U-18 в дивизионе Б. Учатся ребята в РГУОР.

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