В Беларуси усилят контроль за использованием дронов

В Беларуси планируется усилить контроль использования беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ в программе "Неделя" директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.

При этом, по его словам, в стране будут созданы комфортные условия для операторов беспилотных систем для их массового применения.

Уже запущен пилотный проект с "Белпочтой", предусматривающий доставку беспилотниками почтовых отправлений. На нем предлагается обкатать многие идеи и технологии. «Чем раньше мы снимем любые барьеры для развития беспилотных летательных аппаратов, тем больше конкретных преимуществ мы получим», - заявил Артем Сикорский.