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12. 11. 2018

В Гомеле перевернулся автомобиль: водитель погиб

В Гомеле в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний водитель. Трагедия произошла около остановки "Рембыттехника". Автомобиль Renault задел фонарный столб, а затем перевернулся.

Водитель оказался зажат внутри салона. Он скончался на месте до прибытия медиков, сообщает сообщество ЧП Гомель.

Поврежденный от удара фонарный столб наклонился над дорогой, порвав троллейбусную линию и линию электропередачи.

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