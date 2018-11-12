В Гомеле перевернулся автомобиль: водитель погиб

В Гомеле в результате дорожно-транспортного происшествия погиб 20-летний водитель. Трагедия произошла около остановки "Рембыттехника". Автомобиль Renault задел фонарный столб, а затем перевернулся.

Водитель оказался зажат внутри салона. Он скончался на месте до прибытия медиков, сообщает сообщество ЧП Гомель. Поврежденный от удара фонарный столб наклонился над дорогой, порвав троллейбусную линию и линию электропередачи. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby