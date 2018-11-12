В Беларуси стартует Всемирная неделя предпринимательства

Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Минске с 12 по 18 ноября. Главными событиями недели станут Выставка инновационных компаний и Форум предпринимательства, которые состоятся 13 и 14 ноября в «Белэкспо» и на более 100 компаний предложат свои инновационные идеи для бизнеса.

Кроме того, состоится битва стартапов Belbiz Battle, победители которой отправятся в Лондон к международным инвесторам, передает TUT.by. Одним из главных спикеров GEW Belarus в этом году будет директор центра предпринимательства бизнес-школы Kenan-Flagler университета Северной Каролины, член правления нескольких венчурных фондов профессор Тед Золлер. Во время Всемирной недели предпринимательства минэкономики Беларуси планирует подписать с ПРООН и ЕС соглашение по содействию развитию 12 районов страны на местном уровне. Объем финансирования может составить до 0,5 млн евро на регион. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby