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12. 11. 2018

В Беларуси стартует Всемирная неделя предпринимательства

Всемирная неделя предпринимательства пройдет в Минске с 12 по 18 ноября. Главными событиями недели станут Выставка инновационных компаний и Форум предпринимательства, которые состоятся 13 и 14 ноября в «Белэкспо» и на более 100 компаний предложат свои инновационные идеи для бизнеса.

Кроме того, состоится битва стартапов Belbiz Battle, победители которой отправятся в Лондон к международным инвесторам, передает TUT.by.

Одним из главных спикеров GEW Belarus в этом году будет директор центра предпринимательства бизнес-школы Kenan-Flagler университета Северной Каролины, член правления нескольких венчурных фондов профессор Тед Золлер.

Во время Всемирной недели предпринимательства минэкономики Беларуси планирует подписать с ПРООН и ЕС соглашение по содействию развитию 12 районов страны на местном уровне. Объем финансирования может составить до 0,5 млн евро на регион.

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