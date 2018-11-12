В Беларуси примут «исчерпывающие меры» к уклонистам от распределения

Министерство образования Беларуси предлагает «принять исчерпывающие меры по взысканию средств, затраченных на обучение» с выпускников учебных заведений, уклоняющихся от распределения. Об этом говорится в письме министерства в облисполкомы, Мингорисполком, НАН, ассоциацию нанимателей, а также в республиканские советы ректоров учреждений высшего, профессионально-технического и среднего специального образования.

В письме, подписанном первым замминистра образования Ириной Старовойтовой, наличие достаточно большого числа выпускников учреждений образования, распределенных и не приступивших к работе, свидетельствует о недостаточной работе учреждений образования с ними и заказчиками кадров, а также о невыполнении в полном объеме заказа на подготовку кадров.

Министерство поручает детально разобраться по каждому факту неприбытия выпускника к месту работы, принять исчерпывающие меры по взысканию затраченных на его обучение средств. Также минобразования просит выработать действенные меры по исключению в дальнейшем фактов необоснованного неприбытия к месту работы распределенных выпускников. Предложения необходимо направить до 15 ноября.

Кроме того, для того, чтобы качественно обновлять и совершенствовать профессиональное образование по запросам времени, ведомство поручило до 15 ноября изучить опыт Германии и проработать возможность внедрения в Беларуси дуальной системы подготовки кадров, указать организации, заинтересованные во внедрении дуального образования. В частности, предлагается, чтобы студенты получили теоретические знания в учреждении образования, а практические — на рабочем месте.

Минобразования просит предоставить другие предложения по качественному обновлению и совершенствованию профессионального образования до 15 ноября.