В Минске покажут основу будущего Музея белорусского стула

Стул – это то, что нам нужно, когда больше не нужно ничего, это наглядный символ цивилизации. Ведь именно для цивилизации, а не для выживания, и нужен дизайн. Ральф Каплан

Сможем ли мы в современном мире обойтись без стула? Мы отдыхаем и работаем сидя на стуле, большей частью мы перемещаемся сидя – в самолёте, поезде, автомобиле. Мы определяем свой социальный статус благодаря занимаемому «креслу». Мы едим, думаем, общаемся, слушаем, смотрим и даже спортом занимаемся сидя. И это – действительно наша «плата за прямохождение».

Стул похож на человека. Кроме ног и спины он имеет своё лицо. А какое лицо у белорусского стула? Приходите на «Постулат», где разнообразие форм, красок, материалов, образов и технологий развеет ваше представление о стуле только лишь как о предмете для сидения. Провокативность и зрелищность проекта, представленная в синтезе видов и направлений искусства от дизайна как такового до реди-мейда, инсталляции, живописи, графики, мультимедиа, перформанса, не оставят вас равнодушными. Да и само место выставки – роскошный коммерческий центр –недвусмысленно даст понять, что искусство тоже является товаром. Художники обозначат стоимость своих произведений.

IV биеннале Постулат 2018 будет проходить с 18 по 28 ноября в популярном у минчан и гостей столицы торгово-развлекательном центре Galleria Minsk (пр. Победителей, 9). Открытие выставки состоится 17 ноября в 18.00

Пользуясь масштабом экспозиционного пространства, мы хотим представить совокупную ценность собранной коллекции как основы будущего Музея белорусского стула. Нынешний Постулат будет представлять как новые объекты, так и ретроспективу предыдущих трёх выставок. Некоторые из предметов Постулата стали достоянием современных коллекций, выставлялись в Национальном художественном музее, удостаивались Национальной премии в области изобразительного искусства, участвовали на международных выставках в Вильнюсе, Варшаве, Таллинне. И это закономерно, ведь проект представляет имена известных белорусских архитекторов, дизайнеров, художников, скульпторов, фотографов и других деятелей современного белорусского искусства.

Дополнительным содержанием проект наполнят мастер-классы, выступления, лекции и другие активности:

На открытии мы ожидаем танцевальный перформанс театра “Альтана”.

Диплом “Стул-коммуникатиВ” одному из молодых участников проекта “стул-коммуникатив” вручит кафедра дизайна социокультурных коммуникаций БГУ.

Галерея “АртБлик” представит проект художников-монументалистов “12 стульев”.

Искусствовед, арт-критик, историк искусства, куратор галереи Tut.by Татьяна Бембель выступит в качестве модератора рабочей встречи экспертов “Белорусский дизайн: спрос и предложение на рынке”.

Мы думаем, вас заинтересуют лекции по теории и практике дизайна:

“Восторг проектирования дома “Tomago” (Новая архитектура)” известного архитектора и дизайнера Льва Агибалова.

“Муки дизайна в точке невозврата” кандидата философских наук, доцента О.В. Чернышева

“Как попасть на страницы журнала. Из личного опыта архитектора Александра Кратовича” архитектора, учредителя студии архитектуры и дизайна Александра Кратовича.

“Фахверк и каркас. Опыт “строительного дизайна”. Александр Трусов, архитектор, дизайнер интерьеров, соучредитель дизайн-студии “Четвертый квартал ”.

“Дизайн в искусстве и искусство в дизайне” заведующего кафедрой промышленного дизайна БГАИ Алеся Фоменко

“Связь звуковых практик в современном кино и современном искусстве” Евгения Рогозина.

И не только.

А 24 и 25 ноября приходите на маркет дизайнерской мебели и предметов интерьера.

Кстати, любой понравившийся вам экспонат “Постулата” вы сможете купить в галерее “Артблик” после завершения выставки.

С 2012 года каждая биеннале становилась событием. Не сомневаемся, что и четвёртый Постулат будет не менее значимым для профессионального сообщества и культуры в целом, интересным для взыскательного зрителя.

И вообще, Постулат – друг человека!

Проект осуществлён при партнёрской поддержке:

ТРЦ Galleria Minsk / МЕХО / AUPI / ГлассПойнт/ PREMIUM Decor/

Стиль-Декор/ ТЦ СитиГрад / UNIEL / Голдоптима/ Эггер / Сутория/

Сарафан Маркет / МИР ФОТО / Колорадо / Артблик / Openini / BY Furniture

Адрес: г. Минск, пр. Победителей, 9, 3 этаж

Время работы: 10.00 – 22.00,

ВХОД СВОБОДНЫЙ