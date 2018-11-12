В Беларуси готовятся внести изменения в тарифы на риэлтерские услуги

Министерство юстиции Беларуси подготовило проект постановления о внесении изменений в постановление Совмина от 14 марта 2008 года №386, которым установлены тарифы на риэлтерские услуги. О нововведениях рассказал председатель совета Белорусской ассоциации «Недвижимость» Анатолий Звездин, который 30 октября участвовал в заседании общественно-консультативного совета при минюсте.

Согласно документу, все тарифы на риэлтерские услуги станут предельными. Каждую компанию обяжут утвердить свои тарифы по каждому виду услуг и составлять экономические расчеты утвержденных ими тарифов на риэлтерские услуги. Они могут быть ниже утвержденных правительством тарифов, но не выше, передает Realt.by.

Сегодня тарифы на риэлтерские услуги по содействию при заключении, исполнении, прекращении договоров купли-продажи объектов недвижимости в зависимости от суммы сделки составляют от 1% до 3%. Проект постановления предлагает ввести единую предельную ставку — 3% от суммы сделки.

Тарифы ставка на услуги по подбору вариантов предлагается снизить с сегодняшних 45 базовых величин для квартиры (комнаты, доли) и 60 для жилого дома (доли в доме) соответственно до 30 и 45 базовых величин.

Вне зависимости от количества проведенных осмотров продаваемого объекта потребителю будет оказываться одна услуга в 5 базовых величин. Пока же некоторые агентства каждый осмотр объекта считают как отдельную услугу и берут за нее 5 базовых величин.

Сегодня услуга по организации и размещению рекламы при оказании риэлтерских услуг может оказываться как отдельная со стоимостью 5 базовых величин. Но документ разрешит оказывать этот вид услуг только при наличии договора на оказание риэлтерских услуг.

Что касается аренды жилья, то если сегодня многие агентства за 5 базовых величин оказывают лишь информационную услугу физлицам при найме объектов жилищного фонда, то проект постановления устранит эту услугу как отдельный вид риэлтерских услуг. За те же 5 базовых величин ее можно будет оказывать только в комплексе с услугой по подбору подходящего варианта по найму (поднайму) объекта.

Сейчас риэлтерские организации работают с ИП по тарифам, применяемым к юрлицам, но новому документу им придется оказывать услуги по тарифам для физлиц.

Кроме того, закрепляется норма, по которой риэлтерская организация не вправе сможет плату с покупателя объекта недвижимости, если оказывает риэлтерские услуги и продавцу.

Эксперты по-разному оценили проект постановления. Одни из них считают, что в данной редакции документ значительно ухудшит работу агентств на рынке. Другие на основании отрицательного опыта сотрудничества с риэлтерскими компаниями одобрили проект.