Минск – в топ-3 самых популярных городов СНГ для шопинга россиян

Российское аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов стран-членов Содружества независимых государств для шопинга у туристов-россиян. Рейтинг был составлен по результатам анализа популярности шопинг туров в 2018 году.

Топ-3 городами СНГ, популярных для шопинга у российских туристов, оказались столицы Азербайджана (Баку), Казахстана (Астана) и Беларуси (Минска). По данным агентства, россияне приезжают в города СНГ в среднем на 2-3 дня и тратят на шопинг до 1 тыс. долларов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby