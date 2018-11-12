У Лукашенко есть три кандидатуры на должность генсека ОДКБ

Беларусь готова предложить три кандидатуры на должность генсека ОДКБ. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко 12 ноября во время встречи с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым. По его словам, в рамках ротации руководителя организации, следующая страна по алфавиту - Беларусь.

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Глава государства также отметил, что вопрос назначения генерального секретаря не был основным на саммите ОДКБ в Астане. «Мы обсуждали этот вопрос, но он занял у нас, наверное, 15 минут», - сказал он, передает БелТА.

По его словам, основное время заняла внешнеполитическая ситуация вокруг стран ОДКБ, в ходе чего стороны «коснулись и внутриполитической ситуации.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в вопросе назначения нового руководителя аппарата ОДКБ никто не ущемляет Армению, срок каденции в организации еще не закончился. По его мнению, одновременное руководство Армении в ЕАЭС и ОДКБ является очень большой нагрузкой «на страну, которая находится в таком переходном периоде».

«Если Никол Пашинян разберется и даст нам ответ, это будет в Санкт-Петербурге (6 декабря – Телеграф)», - сказал президент.