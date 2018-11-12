Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь 13 ноября на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым.

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По словам главы государства, сторонам «есть о чем поговорить, есть масса вопросов, хотя должен фундамент двухсторонних отношений «набирает прочность». Так, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передает БелТА.

Вместе с тем, сказал Александр Лукашенко, странам «есть куда расти и есть над чем работать». Выказав готовность всегда пойти навстречу Азербайджану. «Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять», - резюмировал он.