Лента RSS
Подписаться на ленту
12 ноября 2018, понедельник, 13:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,13
  • € 2,42
12. 11. 2018

Президент Азербайджана через неделю посетит Беларусь

Президент Азербайджана Ильхам Алиев через неделю посетит Беларусь. Об этом шла речь 13 ноября на встрече президента Беларуси Александра Лукашенко с послом Азербайджана в Минске Латифом Гандиловым.

смотрите также У Лукашенко есть три кандидатуры на должность генсека ОДКБ

По словам главы государства, сторонам «есть о чем поговорить, есть масса вопросов, хотя должен фундамент двухсторонних отношений «набирает прочность». Так, что с начала года белорусско-азербайджанский товарооборот увеличился более чем втрое по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, передает БелТА.

Вместе с тем, сказал Александр Лукашенко, странам «есть куда расти и есть над чем работать». Выказав готовность всегда пойти навстречу Азербайджану. «Наши договоренности с Ильхамом Алиевым - это святое, мы договорились, что будем их исполнять», - резюмировал он.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.