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12. 11. 2018

Беларусь и Россия договорились о выделении кредита

Кремль Автор фото: Михаил Ковенский Источник фото: Telegraf.by

Беларусь и Россия договорились о выделении Минску государственного кредита в 2019 году. Об этом рассказал 12 ноября министр финансов Беларуси Максим Ермолович. «Все в порядке, все решения приняты», - заявил он.

По его словам, вопрос остается только в подготовке соглашения, которая намечена на 2019 год. Каких-то новых решений не ожидается, подчеркнул министр, передает РИА "Новости".

Как сообщал Телеграф, Беларусь рассчитывает получить в 2019 году от России кредит на рефинансирование внешнего долга. Москва предлагала рефинансировать только платежи, приходящиеся в адрес самой России в 2019 году, тогда как Минск просил рефинансировать и платежи, приходящиеся в пользу Евразийского фонда стабилизации и развития.

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