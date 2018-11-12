Беларусь и Россия договорились о выделении кредита

Беларусь и Россия договорились о выделении Минску государственного кредита в 2019 году. Об этом рассказал 12 ноября министр финансов Беларуси Максим Ермолович. «Все в порядке, все решения приняты», - заявил он.

По его словам, вопрос остается только в подготовке соглашения, которая намечена на 2019 год. Каких-то новых решений не ожидается, подчеркнул министр, передает РИА "Новости".

Как сообщал Телеграф, Беларусь рассчитывает получить в 2019 году от России кредит на рефинансирование внешнего долга. Москва предлагала рефинансировать только платежи, приходящиеся в адрес самой России в 2019 году, тогда как Минск просил рефинансировать и платежи, приходящиеся в пользу Евразийского фонда стабилизации и развития.