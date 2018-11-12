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12. 11. 2018

ГАИ с 1 декабря начнет штрафовать за летние шины

С 1 декабря за участие в дорожном движении транспортных средств, не оборудованных зимними шинами, предусмотрена административная ответственность. Об этом сообщила начальник отдела агитации и пропаганды ГАИ ГУВД Мингорисполкома Александра Попова.

По ее словам, водителей, которые выедут в декабре на дороги, не установив зимнюю резину, могут оштрафовать на 12,25 рубля, передают "Минск-Новости".

Также запрещается участвовать в дорожном движении транспорту с изношенным протектором, высота рисунка которого менее 4 миллиметра. За это грозит предупреждение или штраф до 24,% рубля. За повторное в течение года игнорирование это штраф увеличится в 2-5 раз.

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