Лимиты ввоза товаров в ЕАЭС ограничили из-за России

Решения ЕАЭС о снижении лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за границы приняты по инициативе России. Об этом 12 ноября рассказал глава Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

смотрите также С 1 января в Беларуси будет действовать новая норма ввоза товаров

По его словам, стоимость товаров будет определяться по документам, которые есть у лица, купившего эти товары за границей, при отсутствии чеков - в зависимости от страны, из которой ввозится товар, таможенники определят стоимость товара и решат, соответствует ли она ограничениям, передает TUT.by.

Глава ГТК отметил, что белорусы нечасто ввозили товары на предельную сумму. «Есть отдельные фигуранты, которые ввозили товар для коммерческих целей, — вот на них и были направлены ограничения», - сказал он, пообещав, что к тем, кто ввозит товар для личных целей, вопросов не будет.

При этом Беларусь не планирует отменять дополнительные ограничения по ввозу товаров для тех, кто ездит за границу чаще, чем один раз в три месяца.