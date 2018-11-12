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12. 11. 2018

Лимиты ввоза товаров в ЕАЭС ограничили из-за России

Источник фото: БелТА

Решения ЕАЭС о снижении лимитов на беспошлинный ввоз товаров из-за границы приняты по инициативе России. Об этом 12 ноября рассказал глава Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько.

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По его словам, стоимость товаров будет определяться по  документам, которые есть у лица, купившего эти товары за границей, при отсутствии чеков - в зависимости от  страны, из которой ввозится товар, таможенники определят стоимость товара и решат, соответствует ли она ограничениям, передает TUT.by.

Глава ГТК отметил, что белорусы нечасто ввозили товары на предельную сумму. «Есть отдельные фигуранты, которые ввозили товар для коммерческих целей, — вот на них и были направлены ограничения», - сказал он, пообещав, что к тем, кто ввозит товар для личных целей, вопросов не будет.

При этом Беларусь не планирует отменять дополнительные ограничения по ввозу товаров для тех, кто ездит за границу чаще, чем один раз в три месяца.

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