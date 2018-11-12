Компания Lenovo добилась двузначного роста выручки третий квартал подряд

Благодаря успешной реализации стратегии цифровой трансформации во втором квартале этого года Lenovo увеличила прибыль на 14% — до $13,4 миллиарда. Прибыль Lenovo, приходящаяся на держателей акций, выросла на $91 миллион. Тем самым компания продемонстрировала самую высокую выручку за последние несколько лет.

Успеха удалось достичь во многих направлениях бизнеса. Продажи ПК и интеллектуальных устройств преодолели цифру $10 миллиардов, подразделение MobileBusinessGroup достигло стратегической цели и вышло на глобальную операционную безубыточность бренда Motorola, а подразделение DataCenterGroup стало одним из самых быстрорастущих поставщиков серверов на архитектуре x86.

По мнению Яна Юаньцина, председателя совета директоров и исполнительного директора Lenovo, избранная стратегия, направленная на интеллектуальную трансформацию, будет способствовать процветанию бизнеса – компания входит в период устойчивого развития и новых достижений.

***

Для справки:

О компании Lenovo:

Компания Lenovo – мировой лидер в разработке и производстве инновационных технологических решений для дома и бизнеса. Lenovo – это стартовая точка многих открытий для каждого.

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) − технологическая компания с капитализацией 45 млрд долларов США, которая входит в список крупнейших международных компаний FortuneGlobal 500. Удерживая лидерские позиции в течение многих лет, Lenovo предоставляет по всему миру надежные, высококачественные, безопасные продукты и услуги, среди которых смартфоны (в том числе бренд Motorola), планшеты, ПК (включая игровую линейку Legion и знаменитые бренды ThinkPad, YOGA), рабочие станции, устройства AR/VR, а также умные решения для дома и офиса. Решения, разработанные Lenovo для центров обработки данных нового поколения (ThinkSystem, ThinkAgile), создают вычислительные мощности и возможности, которые меняют бизнес и общество.

Lenovo работает над тем, чтобы вдохновлять всех и строить разумное будущее, где каждый может процветать.