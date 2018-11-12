Квалификация Евробаскета-2019. Женская сборная Беларуси начала заключительный этап подготовки к матчам с Эстонией и Турцией

12 ноября на базе нового многофункционального спорткомплекса РГУОР подопечные Натальи Трофимовой провели тренировку в основном составе.

На данный момент в расположении национальной команды находятся 14 баскетболисток:

Екатерина Снытина (Хатай, Турция), Анастасия Веремеенко (Фенербахче, Турция), Татьяна Лихтарович (ГрадецКралове, Чехия), Мария Попова (Гожув, Польша), Александра Тарасова (Ганновер, Германия), Юлия Рытикова (Гожув, Польша), Алекс Бентли, Виктория Гаспер (Цмокi-Мiнск, Беларусь), Анастасия Сущик (Цмокi-Мiнск, Беларусь), Ольга Зюзькова (Горизонт, Беларусь), Анна Брич (Горизонт, Беларусь), Алёна Голубева (Горизонт, Беларусь), Арина Мосько (Олимпия, Беларусь), Дарья Магаляс (Олимпия, Беларусь).

Главный тренер - Наталья Трофимова, ассистент - Алексей Пынтиков.

Наталья Трофимова, главный тренер сборной Беларуси: «Сегодня команда проведёт первую тренировку в полном боевом составе, что станет непосредственным началом подготовки к матчам против эстонок и турчанок. Несмотря на это, уверена, что все девчонки находятся в оптимальной форме, так как выступают в чемпионатах высокого класса и имеют хорошую игровую практику. Как всегда ставим перед собой лишь самые высокие цели - побеждать в обеих встречах. Понимаем, что играть в гостях будет непросто, но мы приложим все усилия, дабы завоевать путёвку на чемпионат Европы-2019».

Анастасия Веремеенко, игрок сборной Беларуси: «Как известно, многие из игроков, которые выступают за рубежом, только сегодня смогли присоединиться к тренировочному процессу в сборной. Я не исключение. И все же, большинство из нас уже на протяжении многих лет играет за национальную команду, и мы отлично понимаем друг друга на площадке. Очевидно, что для нас встречи с Эстонией и Турцией будут носить решающий характер в борьбе за путевку на ЧЕ-2019. Понимая это, подходим к предстоящим матчам предельно мотивированными и настроенными побеждать».

Напомним, 17 и 21 ноября в рамках квалификации Евробаскета-2019 белоруски проведут гостевые матчи с командами Эстонии и Турции соответственно.

Телеканал «Беларусь 5» покажет оба матча в прямом эфире.

Турнирное положение команд в группе «В» после четырёх матчей:

1. Турция (4 победы – 8 очков)

2. Беларусь (3 победы, 1 поражение – 7 очков)

3. Польша (1 победа, 3 поражения – 5 очка)

4. Эстония (4 поражения – 4 очка)

Справочно:

Согласно системе отбора, сборные занявшие первые места в группах и 6 дружин, ставшие вторыми, выйдут в основную часть турнира.

Напомним, участие в квалификации принимают 32 европейские команды (8 групп по 4 команды в каждой). В период с ноября 2017 года по ноябрь 2018 года соперники по пулам проводят матчи каждый с каждым дома и на выезде (всего 6 матчей).