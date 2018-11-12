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13. 11. 2018

Внешнеторговый оборот товаров Беларуси вырос на 17,4%

В январе – сентябре внешнеторговый оборот товаров Беларуси составил 53,2 млрд долларов, в том числе экспорт – 25,01 млрд долларов, импорт – 28,19 млрд. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

К уровню января – сентября в текущих ценах оборот внешней торговли товарами вырос на 17,4%, экспорт – на 18,2%, импорт – на 16,7%.

За девять месяцев 2018 года по сравнению с январем-сентябрем 2017-го экспорт товаров в натуральном выражении увеличился на 6,2%, импорт – на 6,6% при росте средних цен экспорта на 11,3%, импорта – на 9,5%.

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