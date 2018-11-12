Скончался народный артист Беларуси Игорь Лученок

В возрасте 80 лет скончался белорусский композитор, народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок. О его смерти сообщила музыковед Ольга Брилон, автор многих концертных проектов Национального академического народного оркестра имени Иосфиа Жиновича, посвященных творчеству композитора.

В ночь с 1 на 2 ноября у Игоря Лученка произошел обширный инсульт, его госпитализировали в минскую Больницу скорой помощи. После операции 2 ноября композитора ввели в состояние искусственной комы, передает «КП-Беларусь».

Игорь Лученко является автором таких популярных песен, как «Алеся», «Вераніка», «Спадчына», «Полька беларуская», «Журавли на Полесье летят», «Мой родны кут». Его песни исполняли ансамбли «Песняры», «Сябры», «Верасы», а также Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, София Ротару, Ярослав Евдокимов. Игорь Лученок долгие годы был ректором Белгосконсерватории, а с 1980 года возглавлял Белорусский союз композиторов.