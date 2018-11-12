Минское "Динамо" одержало победу над "Трактором" в первом матче с новым тренером

Хоккеисты минского "Динамо" 12 ноября в матче на "Чижовка-Арене" обыграли в рамках Континентальной хоккейной лиги челябинский "Трактор" со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Это первая победа "зубров", одержанная под руководством нового тренера Андрея Сидоренко.
Шайбы в матче забили: 1:0 - С.Костицын (0.43), 2:0 - Буйницкий (5.10), 2:1 - Бородкин (17.50), 3:1 - Волков (37.57).
Следующий матч минское "Динамо" проведет на "Чижовка-Арене" 14 ноября против магнитогорского "Металлурга", а 16 ноября минчане примут екатеринбургского "Автомобилиста".
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