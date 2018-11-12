Лента RSS
Подписаться на ленту
13 ноября 2018, вторник, 09:42
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,14
  • € 2,42
13. 11. 2018

Минское "Динамо" одержало победу над "Трактором" в первом матче с новым тренером

Источник фото: ХК "Динамо"-Минск

Хоккеисты минского "Динамо" 12 ноября в матче на "Чижовка-Арене" обыграли в рамках Континентальной хоккейной лиги челябинский "Трактор" со счетом 3:1 (2:1, 1:0, 0:0). Это первая победа "зубров", одержанная под руководством нового тренера Андрея Сидоренко.

смотрите также Радикальные перемены: уволен весь тренерский штаб минского «Динамо»

Шайбы в матче забили: 1:0 - С.Костицын (0.43), 2:0 - Буйницкий (5.10), 2:1 - Бородкин (17.50), 3:1 - Волков (37.57).

Следующий матч минское "Динамо" проведет на "Чижовка-Арене" 14 ноября против магнитогорского "Металлурга", а 16 ноября минчане примут екатеринбургского "Автомобилиста".

Это Интересно
Хоккей
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

...В горе и в радости, в болезни и в здравии, в онлайн и оффлайн...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Удовлетворяет ли вас температура воздуха в вашей квартире?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.