Бывший премьер Беларуси Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка

9 ноября быший премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков был избран в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора. В начале октября он прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

ОАО «Белгазпромбанк» является уполномоченным банком группы Газпрома в Беларуси. Российские компании ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» АО, а также их белорусская дочка ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» владеют 99,81% акций банка. Андрей Кобяков возглавлял белорусское правительство Беларуси с 2014 года. В августе 2018 года он был отправлен в отставку. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby