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13. 11. 2018

Бывший премьер Беларуси Кобяков вошел в состав совета директоров Белгазпромбанка

Андрей Кобяков Источник фото: БелТА

9 ноября быший премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков был избран в состав совета директоров Белгазпромбанка в статусе независимого директора. В начале октября он прошел оценку специальной комиссии Нацбанка по соответствию квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации.

ОАО «Белгазпромбанк» является уполномоченным банком группы Газпрома в Беларуси. Российские компании ПАО «Газпром» и «Газпромбанк» АО, а также их белорусская дочка ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» владеют 99,81% акций банка.

Андрей Кобяков возглавлял белорусское правительство Беларуси с 2014 года. В августе 2018 года он был отправлен в отставку.

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