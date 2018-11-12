Житель Дятлово перечислил интернет-мошенникам 3 тыс. долларов

Дятловский райотдел Следственного комитета возбудил уголовное дело по факту завладения имуществом путем обмана с использованием интернета (ч. 1 ст. 209 УК). Потерпевшим по делу проходит 41-летний житель Дятлова, рабочий одного из государственных предприятий.

Мужчина в интернете прибег к услугам компании Quantum System, предлагающей заработок на проведении сделок с фиксированной прибылью и привлечением для этого аналитиков самой компании. После регистрации на сайте компании он по указаниям куратора перечислял в Россию валюту, полагая, что его деньги идут на сделки с ценными бумагами и металлами. Всего он перечислил 3 тыс. долларов.

Однако при попытке вывести средства из оборота вместе с обещанными процентами, работник Quantum System потребовал перечислить ему тысячи долларов, а после отказа выполнить требование перестал выходить на связь.

Как отмечают в СК, в интернете много информации о том, что Quantum System является мошенническим проектом, жертвами которого стали граждане многих стран. А снимавшийся в презентационном ролике компании миллионер является малоизвестным актером.