В 8 раз выросло число покупок в китайских интернет-магазинах на День холостяка в Беларуси

В День холостяка, 11 ноября, когда интернет-магазины Китая ежегодно устраивают всемирные распродажи, жители Беларуси оплатили на таких площадках в 8 раз больше заказов, чем в обычные дни. Общие траты белорусских покупателей на китайские товары в этот день увеличились в 10 раз. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы. Сегодня с ее помощью оплату принимают более 90 тысяч онлайн-площадок по всему миру. Среди них — AliExpress, Joom, GearBest, Umka Mall, JD, IntMall и многие другие интернет-магазины Китая.

Несмотря на скидки до 90%, в День холостяка средний чек белорусских пользователей на китайских онлайн-площадках вырос по сравнению с обычными днями в 1,3 раза — до 21,5 рубля. Вероятно, 11 ноября люди заказывали на распродажах более дорогие товары, чем обычно, или брали сразу несколько по более выгодным ценам. В этот день число белорусских покупателей в интернет-магазинах Китая выросло в 7 раз. Каждый из них оплатил в среднем 3 заказа. Традиционно в День холостяка пользователи покупают электронику, бытовую технику, одежду, обувь, косметику, товары для дома и спорта.

День холостяка становится все популярнее в Беларуси. 11 ноября 2018 года по сравнению с этим же днём годом ранее число белорусских покупателей в китайских интернет-магазинах выросло почти на 40%. Онлайн-заказов стало больше примерно на 45%. А вот средний чек уменьшился на 5% — похоже, людям действительно удается сэкономить в этот день.

Яндекс.Касса — универсальное платёжное решение Яндекс.Денег для онлайн-площадок. Оно позволяет настроить приём оплаты всеми самыми популярными способами — от банковских карт до технологии Apple Pay, а также наличными через 250 тыс. точек приёма платежей в России и других странах СНГ. По данным исследований MARC и Тэглайна, Яндекс.Касса — самое популярное в России платёжное решение.