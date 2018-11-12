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13. 11. 2018

В Беларуси иностранные СМИ будут проверять на противоречие законам

Совет министров Беларуси своим постановлением №805 от 9 ноября, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале 13 ноября, утвердил положение о порядке проведения экспертизы продукции иностранного средства массовой информации на предмет соответствия требованиям законодательства Беларуси.

Экспертизу будет проходить продукция иностранного СМИ, предлагаемая к распространению в Беларуси. Ее будет проводить комиссия во главе с первым замминистра информации Павел Легкий.

Основанием для экспертизы будет обращение в мининформации уполномоченных лиц с заявлением о выдаче разрешения на распространение продукции СМИ. Экспертиза может включать анализ продукции иностранного СМИ на наличие материалов, противоречащие законодательству Беларуси.

Документ вступает в силу с 1 декабря.

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