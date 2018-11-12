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13. 11. 2018

Беларусь будет производить собственное стрелковое оружие

В Беларуси идут работы по организации собственного производства стрелкового оружия. Об этом в эфире телеканала "Беларусь 1" рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко.

По его словам, уже сейчас в стране собирают стрелковое служебное и гражданское оружие, его образцы демонстрировали на практике. Но пока используются импортные комплектующие. Роман Головченко подчеркнул, что в Беларуси есть свои конструкторы, которые изобретают собственные образцы стрелкового оружия.

Он также рассказал, что под Оршей возводится объект для производства патронов к стрелковому оружию, а также сборки, а затем и производства образцов стрелкового оружия. Планируется как обеспечить внутренние потребности Беларуси, так зарабатывать валюту от продаж за рубежом.

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