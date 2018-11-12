Программа саммита Всемирного дня женского предпринимательства 16 ноября

16 ноября Беларусь в третий раз присоединится к празднованию Всемирного дня женского предпринимательства. Тема мероприятия в этом году ― “Женщины будущего”. Организовывает событие проект для женщин-предпринимателей ProWomen By.

Все 144 страны, которые отмечают это событие, будут обсуждать, каким будет будущее и что бизнесу можно сделать уже сейчас, чтобы оставаться в тренде. Спикеры ― предприниматели и эксперты из Беларуси, Украины, Ирландии и Германии. Участниц ждут 8 выступлений о женщинах в бизнесе, блокчейне, криптовалюте, digital-стратегии и личном бренде в новую эпоху.

Кто выступит на саммите WED?

Откроет мероприятие Иоанна Казана-Вишневецкий, Постоянный координатор ООН, Постоянный представитель ПРООН, Представитель ЮНФПА в Беларуси.

Татьяна Шестак, менеджер ОАО "Белагропромбанк", расскажет о том, как бизнесу попасть в цифровое будущее.

От Натальи Макаевой, директора программы Executive MBA Бизнес-школы ИПМ, узнаем, означает ли мир VUCA конец стратегии и лидерства.

Татьяна Курбат, PR-консультант и специалист по личному бренду, поделится пошаговой инструкцией по построению личного бренда

Даля Янкевичюте, специалистка по интернет-маркетингу компании Google (Ирландия), научит реагировать на изменения в поведении пользователей.

С Марией Колесниковой, флейтисткой, дирижером и педагогом из Германии, поговорим о том, как искусство может помочь бизнесу развиваться.

Зоя Красюк, руководитель офиса SBH Law offices в Украине, расскажет какие риски и возможности скрываются в криптобизнесе.

Инна Самович, руководитель блокчейн-проекта CopPay, поделится опытом внедрения блокчейна и криптоактивов в традиционном бизнесе.

Следить за новостями события можно на странице Дня женского предпринимательства.

Кроме выступления международных и отечественных экспертов, участниц ждут подарки, праздничная атмосфера с шампанским и новые полезные знакомства.

Статус Амбассадора Всемирного дня женского предпринимательства (WED) в Беларуси по-прежнему находится у Юлии Мальковой, основательницы проекта ProWomen By.

Мероприятие пройдет 16 ноября с 13:00 до 19:00 в Минске в IBB-центре (Конференц-зал “Европа”, пр-т Газеты Правда, 11). Стоимость участия по 9 ноября – 40 рублей, с 10 ноября – 50 рублей. Купить билеты можно по ссылке: http://prowomen.by/wed-belarus-2018/

Генеральным партнером Дня женского предпринимательства в Беларуси уже второй год является ОАО «Белагропромбанк» – один из крупнейших банков Беларуси. Образовательный партнер – Бизнес-школа ИПМ. Бизнес-партнер – конструктор сайтов Vigbo.

О Дне женского предпринимательства

День женского предпринимательства (WED) отмечается во всем мире и является крупнейшим в мире массовым движением, миссия которого посвящена поддержке и расширению прав и возможностей женщин во всем мире. WED старается вдохновить и поощрить четыре миллиарда женщин во всем мире осуществлять свои предпринимательские мечты.

О ProWomen By

ProWomen By – профессиональное сообщество, которое поддерживает девушек, увлеченных идеей своего дела. ProWomen By привлекает экспертов, чтобы дать девушкам необходимые практические инструменты для запуска и развития своего бизнеса, и помогает наладить нужные бизнес-связи.

Об ОАО «Белагропромбанк»

Белагропромбанк – один из крупнейших банков Беларуси, который обслуживает более 40 тысяч юридических клиентов и 1,6 млн частных лиц в более 300 офисах по всей стране.

По итогам 2015 года Белагропромбанк занимает 787 место в рейтинг 1000 лучших банков мира (Top 1000 World Banks) по версии авторитетного международного издания The Banker. Кроме того, Банк подтвердил 18 позицию в списке 25 крупнейших банков Центральной и Восточной Европы (Top 25: Central and Eastern Europe).