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13. 11. 2018

В Беларуси ночью 17 ноября возможны проблемы с карточками

Пластиковые карточки Источник фото: Telegraf.by

17 ноября с 03:00 до 04:00 ОАО «Банковский процессинговый центр» будет проводить технологические работы по модернизации комплекса обработки авторизационных запросов в режиме реального времени. Об этом сообщили в организации.

В это время возможны перерывы обслуживания держателей карточек банков, пользующихся услугами БПЦ, в сети организаций торговли и сервиса, банкоматах и инфокиосков, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ.

БПЦ приносит извинения за возможные неудобства.

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