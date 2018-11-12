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13. 11. 2018

В "Арена Сити" закрыта часть объектов

ТРЦ «ARENAcity» в Минске

В торгово-развлекательном центре "Арена Сити" (ARENAcity) в Минске, где произошло обрушение перекрытий, временно закрыта часть объектов. Об этом сообщил первый замглавы администрации Центрального района Антон Краевский.

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По его словам, часть бутиков и галерей закрыта для посетителей на время проведения экспертизы. Вместе с тем открыт якорный супермаркет ProStore, также продолжает работать и паркинг, передает БелТА.

О временном закрытии объекта в Twitter проинформировала администрация кинотеатра Silver Screen, расположенного в ТРЦ.

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