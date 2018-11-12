Итоги года на рынке криптовалют

Под конец года так называемые криптоаналитики в интернете сходятся во мнении, что 2018 год оказался не самым лучшим для рынка криптовалюты, и что правила игры изменились, а будущее туманно: каким будет этот рынок и чего рядовым инвесторам нужно ждать, никто точно сказать не может.

Напомню, что за последние два года на рынке практически не появилось в нашем информационном пространстве уверенных аналитиков рынка криптовалюты, а большинство молодых трейдеров не имеют профессиональной подготовки работы с активами.

Я, как трейдер со стажем в 4 года работы с валютными рынками и 2-летним опытом анализа и торговли на рынке криптовалют, уверенно утверждаю, что рынок криптовалюты переживает период становления в более уверенную и эффективную финансовую структуру. Это не бесконтрольное движение. Флагманы индустрии блокчейна и криптовалют, наряду с основными инвесторами в этой сфере, в 2018 году создавали тепличные условия для формирования новых продуктов или, можно сказать, новых этапов развития в каждой отдельной сфере деятельности.

Год начался с того, что после пампа биткойна в 2017 году, который являлся толчком к развитию индустрии, довольно жестким, начался дампинг, который опустил рынок на минимальные эффективные значения стоимости криптовалют, которые устраивают основных кредиторов. Тем самым запустив очистку рынка от мошеннических проектов, это сразу уменьшило риски основных инвесторов в этот переходные период, основные инвестиции происходят в Биткойне.

Сам же переход был акцентирован на появление на рынке возможностей инвестирования в проекты в соответствии с требованиями регуляторов, самым известным из которых явлется SEC. Создание более доступных площадок для хранения и управления криптоактивами. Создание нового поколения железа для работы сети, в первую очередь для основной инвестиционной валюты и так далее.

Таким образом, складывается картина переходного периода, взросления индустрии и готовности ее прийти на реальный рынок, где совсем другие правила и мощности. Без этого мир криптовалют и блокчейна не будет развиваться, без этого он бы просто умер. Но, как можно заметить, это большой и долгоиграющий проект, который вполне сможет плавно влиться в нашу жизнь и уверяю вас, пусть об этом и не говорят открыто, но хотят практически все.

2018 год положил начало этого пути, формирование новых правил игры, а значит, и новых возможностей для нас.

Для себя, как для профессионального трейдера, я вижу рынок криптовалют как потрясающую долгосрочную инвестиционную идею, которой может воспользоваться любой человек при должном подходе.

Этот год стал самым лучшим для начала профессиональной инвестиционной деятельности в рынке криптовалют, дальше будет только лучше и интереснее.

Агеев Александр, аналитик компании «ФинИст»