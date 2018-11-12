Нацбанк объяснил замедление роста цен в Беларуси в октябре

Годовые темпы роста потребительских цен в Беларуси в октябре замедлились в связи со снижением сезонных цен в годовом выражении, а также более умеренным ростом административно регулируемых цен и тарифов по сравнению с октябрем 2017 года. Об этом сообщили в Национальном банке Беларуси.

Годовая базовая инфляция в октябре составила 4% (3,9% в сентябре). На формирование динамики цен, не подверженных влиянию сезонного фактора и административного регулирования, продолжает влиять неблагоприятная конъюнктура рынка сельхозпродукции.

Агрегированный показатель трендовой инфляции в октябре сохранился на уровне сентября - 3,8% в годовом выражении. Средняя интенсивность прироста потребительских цен в октябре снизилась на 0,2 процентного пункта до 3,2% в годовом выражении.

Годовой прирост административно регулируемых цен и тарифов снизился до 8,9% (10,8% в сентябре). Рост цен на регулируемые позиции замедлился в связи с тем, что в III квартале тарифы на услуги ЖКХ не индексировались, хотя годом ранее их проиндексировали с учетом роста доходов населения. Кроме того, в октябре 2017 года выросла стоимость проезда в городском транспорте, а в 2018 году она не менялась.

Цены на плодоовощную продукцию в годовом выражении снизились на 6,6% (годовой прирост на 1,1% в сентябре). Динамику сезонных цен определяют темпы восстановления цен на овощи после их удешевления летом на фоне снижения цен на фрукты, в первую очередь, яблоки.