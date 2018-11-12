В Минске стартовал второй сезон «Stalitsa Futsal School Cup»

10 ноября прошли матчи 1-го тура ежегодного детского школьного турнира по мини-футболу «Stalitsa Futsal School Cup».

Турнир является официальным спортивным соревнованием и направлен на развитие массового мини-футбола в Беларуси. Реализуется под эгидой молодежного спортивного общественного объединения «Мини-футбольный клуб «Столица», Ассоциации «Белорусская федерация футбола», комитета по образованию Мингорисполкома и государственного учреждения «Минский городской центр физического воспитания и спорта учащейся молодежи» комитета по образованию Мигорисполкома.

В 2018 году в соревнованиях принимают участие 32 учреждения общего среднего образования Минска. Участие команд является бесплатным. Все матчи сопровождаются профессиональным судейством, фоторепортажами и рекламными мероприятиями.

В субботу 10 ноября были сыграны матчи первого тура группового этапа турнира.Второй тур намечен на 17 ноября, игры третьего тура пройдут 24 ноября. Раунд плей-офф начнется 1 декабря с 1/8 финала,четвертьфиналы и полуфиналы состоятся 8 декабря. 15 декабря на спортивной базе Дворца спорта «Уручье» пройдетфинал турнира с церемонией награждения. Каждая команда-участница получит спортивный инвентарь, призеры соревнований будут награждены памятными наградами, победитель получит денежный сертификат на приобретение электронного оборудования.