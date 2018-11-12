В торговых центрах Минска проверят безопасность подвесных потолков

Обследования подвесных потолков и систем проведут в торгово-развлекательных центрах и других объектах Минска, занимающих большие площади. Об этом сообщил зампредседателя Мингорисполкома Виктор Лаптев по итогам заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям, созванном в связи с обрушением подвесных конструкций в ТРЦ "Арена Сити".

смотрите также В "Арена Сити" закрыта часть объектов О результатах осмотров и дополнительных мероприятий по обеспечению безопасности до конца ноября главы районов должны проинформировать руководство города, передает БелТА. В самой "Арена Сити" запрещен доступ в помещения с аналогичным типом подвесного потолка до получения заключений специализированных организаций. Супермаркет ProStore продолжит работать при обеспечении безопасности посетителей. Арендаторы павильонов закрытой части здания смогут попасть туда только, получив от охраны специальные средства защиты. В ТЦ размещены предупредительные стенды, а опасная зона отделена ограждающими конструкциями, усилена охрана. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby