Благодаря поддержке белорусов, финалисты Social Weekend проект DeepDee стал лауреатом престижной международной премии

Благодаря поддержке белорусов финалист Social Weekend медицинский IT-стартап DeepDee стал лауреатом премии Aspirin: Social Innovation Award 2018, несмотря на то, что не выиграл народное голосование.

Напомним, что финалист десятого сезона Social Weekend проект DeepDee работает на стыке медтехники и искусственного интеллекта. Команда создает механизм ранней диагностики болезней по фотографиям глазного дна. Информация о том, что проект попал в шорт-лист Aspirin: Social Innovation Award 2018 появилась в середине октября. Благодаря поддержке других участников крупнейшего конкурса социальных проектов Social Weekend и белорусских медиа, новость получила широкую огласку и буквально за несколько дней DeepDee оказался в первых строчках чарта. 25 октября к моменту окончания голосования белорусов поддержали 5559 человек. Лидер чарта набрал практически в три раза больше голосов, однако.

Активное участие белорусов и большое количество голосов подарило проекту возможность презентовать свою идею перед международным жюри - практикующими врачами и учеными в области медицины со всего мира. 12 ноября основатель проекта Ярослав Лихачевский представил DeepDee в Берлине на финале премии.

-- Я не был уверен в своих силах, потому как участвовали лучшие проекты со всего мира - от Австрии до Китая и США. Тем не менее, не чувствовал никакого волнения, потому как понимал: сейчас нужно собраться и максимально точно изложить цели, задачи и возможности DeepDee, - рассказал Ярослав. -- Когда объявили победителей, не сразу поверил, но очень обрадовался. Мы много работали и заслужили такой приз.

DeepDee стал одним из пяти лауреатов премии. Команде выделили €20 тысяч на развитие, а также помогли с доступом к бизнес-контактам немецкой корпорации. Как сообщалось ранее, проект планирует потратить выигранные деньги на оборудование для лаборатории и запуск технологии в Африканских регионах, где доступ к помощи в медицинских центрах ограничен.

Проект DeepDee зародился на хакатоне крупнейшего конкурса социальных проектов в Беларуси в 2017 году, а в 2018 вышел на международную арену. Команду также уже отметили на другой престижной премии - Emerging Europe Award в категории Social Impact Startup of the Year.