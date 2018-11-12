В Минске начинаются репетиции Детского Евровидения

Вчера техническая команда Белтелерадиокомпании завершила на «Минск-Арене» монтаж сцены Детского конкурса песни «Евровидение-2018», и уже сегодня, 14 ноября, там начнутся репетиции со статистами.

Содержание первых репетиций конкурса держится организаторами в строжайшем секрете, так как они позволят отработать концертные номера и подготовить основные сюрпризы главного шоу. А их в этом году будет немало, ведь «Детское Евровидение» позволит участникам выйти в открытый «космос».

Репетиции будут представлять собой технический тракт с участием приглашенных статистов, которые на время заменят участников конкурса. С техническими дублерами будут работать режиссеры и операторы, во время этих репетиций будет отстроен звук и выставлен свет. К слову, около ста профессионалов Белтелерадиокомпании работали только над тем, чтобы установить тонны светового оборудования, ведь для каждой страны-участницы готовится индивидуальный сценарий по освещению сцены во время выступления ее представителя.

Репетиции с реальными участниками «Детского Евровидения-2018» начнутся 20 ноября, на следующий день после того, как в Минске будет дан старт «Евронеделе». Торжественная церемония открытия состоится 19 ноября в Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в 17.00. Телеверсия праздника будет представлена в эфире сразу после «Панорамы» на каналах «Беларусь 1» и «Беларусь 24», а также на официальном сайте медиахолдинга www.tvr.by.

Подробнее о подготовке к главному музыкальному событию года, которое состоится 25 ноября, можно узнавать из выпусков новостей и «Дневников «Детского Евровидения-2018». Дневники «Light up!» выходят на «Беларусь 1» по будням в 20.55, а по воскресеньям в большом формате – в 20.15.

Напомним, организатором всех мероприятий «Детского Евровидения-2018» выступает Национальная государственная телерадиокомпания Республики Беларусь как единственный в нашей стране член Европейского Вещательного Союза (ЕВС).